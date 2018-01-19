Двухметровый нильский крокодил поселился в подвале дома в Петергофе

Двухметрового нильского крокодила в доме на улице Шахматова в Петергофе обнаружили оперативники уголовного розыска, которые пришли обыскивать здание в рамках дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщает «Фонтанка.ру».

В подвале дома правоохранители обнаружили бассейн, выдолбленный в цементе. Именно там и содержалась рептилия, принадлежащая председателю военно-патриотической организации «Красная Звезда» Павлу Бараненко.

Хозяин животного рассказал, что заботится о питомце на протяжении десяти лет. Соседи известного реконструктора уверены, что в доме обитает далеко не одна рептилия. Правоохранителям так и не удалось повидаться с другими представителями фауны здания.

Зато пришлось иметь дело с оружием. В доме Бараненко были найдены гильзы от 37-мм снарядов, набитые порохом, и минометная мина, для разминирования которой был вызван отряд взрывотехников.

Фото: «Фонтанка.ру»