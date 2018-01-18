Российские ученые разработали систему для автономной жизни на Марсе

Группа биофизиков из Красноярска решила главную проблему в колонизации Марса, сообщает «Русская Планета». Российские ученые разработали герметичный бункер БИОС, в котором можно производить воду и кислород, а также выращивать съедобные культуры.

«Если грубо говорить, то рассада всходит на растительных остатках. Принцип следующий: мы убираем растение, съедобную часть отдаем человеку, несъедобную закапываем в почвоподобный субстрат, выращиваем растение, получаем новый урожай – и вот так по циклу у нас проходит круговорот элементов в системе», – сказал научный сотрудник Института биофизики СО РАН Владимир Величко.

Над космическим проектом своеобразной «теплицы» начали работать еще в 1960-х годах. Теперь развернуть производство растительной пищи на другой планете можно за полтора часа. Нужно лишь взять с собой семена, саженцы или клубни растений. Сейчас ученые пытаются решить другую задачу – синтезировать белок. Выращивать животных внутри БИОСа можно, однако это долго и дорого. Специалисты обещают, что изучат и проработают данный вопрос.