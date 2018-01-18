МОК одобрил эскизы «нейтральной» формы российских олимпийцев

Производитель экипировки российской олимпийской сборной Zasport представил эскизы формы, соответствующие всем требованиям МОК.

«Эскизы «нейтральной» формы были одобрены МОК и согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР», – написала компания в своем Instagram.

Основными цветами коллекции стали красный, белый и серый цвет. Синий был полностью исключен, чтобы не было возможных сравнений с цветами триколора. На всех парках, куртках, футболках свитшотах коллекциии нанесен логотип Olympic Athlete from Russia.

Одевать спортсменов будут с 22 января по 7 февраля. Центр расположен во флагманском магазине компании на Новом Арбате.

Скандал с допингом длится на протяжении двух лет. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения запрещенных веществ в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты допинг-проб по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА. Более того, в СК утверждают, что информатор ВАДА Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.

В начале декабря МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018. До Игр в корейском Пхенчхане допустят только «чистых» спортсменов, которые пройдут соответствующую проверку. Выступать они будут под нейтральным флагом и, в случае победы, не услышат родной гимн.

Фото: Instagram / @zasport