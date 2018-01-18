Россиянам стали отказывать в назначении пенсии по старости

Пенсионерам могут отказать в назначении пенсии по старости после путаницы с правилами назначения выплат, которые несколько изменяются каждый год, сообщают «Аргументы Недели». Все началось в 2015 году, когда в стране началась активная стадия пенсионной реформы. С этого момента вступили в силу два принципиальных нововведения. Во-первых, оценку пенсионных прав жителей страны начали осуществлять в специальных пенсионных баллах.

Во-вторых, началось поэтапное увеличение минимального стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости. На конец 2014 года эта планка равнялась 5 годам, с 2015 года начала «подниматься» на 12 месяцев ежегодно. Предполагается, что к 2024 году для получения права на страховую пенсию необходимо будет отработать не менее 15 лет. С той же периодичностью растет и число необходимых для назначения баллов: в 2015 году нижний предел составлял 6,6 балла, в минувшем 2017 году – чуть больше 11.

В этом году минимальный необходимый стаж составляет 9 лет, количество баллов равно 13, 8. Как показала практика, именно внезапное для многих граждан увеличение «пороговых» планок для назначения пенсии и привело к тому, что многим отказали в ее назначении. В связи с этим нужно помнить, что достижение необходимого возраста – далеко не гарантия того, что выплаты будут назначены. Приоритетными факторами в любом случае останутся выработка необходимого стажа и набор минимального количества баллов.