«Пассажиравтотранс» отказал автобусам в Wi-Fi

Компания «Пассажиравтотранс» вслед за «Горэлектротрансом» отменила конкурс на подключение 700 автобусов к беспроводной сети Wi-Fi. Информацию об отмене закупки заказчик опубликовал на сайте госзаказа.

Конкурс объявили 19 декабря при стартовой цене 66 млн рублей. Предполагалось, что 1 марта 2018 года пассажиры 200 автобусов смогут подключиться к интернету на скорости до 1 Мбит/сек. К 1 мая Wi-Fi должны были получить 700 транспортных средств.

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Скандал случился позднее, когда в «Пассажиравтотрансе» и «Горэлектротрансе» узнали о том, что компания «Третий парк» установит в своих автобусах аналогичное оборудование. При этом по рекламной модели, которая не требует затрат.

Ранее, в декабре 2017 года, Wi-Fi запустили на всех линиях петербургского метро. В рамках проекта точками доступа в интернет были оборудованы 245 поездов, в тоннелях установлены 400 базовых станций. Общая протяженность оптического и электрического кабеля составила 436 км.