Автомобилистов предупредили о невозможности съезда с КАД на Шафировский проспект

Четыре съезда, соединяющие КАД и Шафировский проспект, будут полностью закрыты для автомобилистов 18 января в 23:00, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Ремонтные работы на участках продлятся до шести утра 19 января.

На это время на съездах установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Информацию о ведущихся работах выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Ранее, вплоть до конца декабря 2017 года, ночные работы на кольцевой дороге велись на развязке с Московским шоссе, где дорожники меняли опорную часть путепровода.