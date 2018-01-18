Петербургское метро заговорит по-английски

С 22 января на «фиолетовой» ветке петербургского метро начнут тестировать информационные сообщения на английском языке, сообщает пресс-служба подземки.

Их можно будет как услышать, так и увидеть на табло «бегущей строки». Тестирование продлится до 4 февраля.

В метро рассчитывают, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат болельщикам, прибывшим на Чемпионат мира по футболу, передвижение по поземке.

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ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Петербург, Москва, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.

В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.