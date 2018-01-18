В петербургский штаб Навального нагрянули полицейские

В петербургский штаб оппозиционного политика Алексея Навального пришли полицейские, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на координатора штаба Дениса Михайлова.

«Полицейские утверждают, что увидели у меня в Twitter фотографию листовки и пришли ее изымать», – сказал Михайлов. Глава петербургского штаба также сообщил, что Смольный отказал им в проведении шествия в поддержку забастовки выборов президента России, намеченное на 28 января.

Чиновники подчеркнули, что предложенный штабом маршрут проходит в месте, где ведется ремонт зданий. В качестве альтернативы Михайлову предложили Удельный парк.

Ранее в Telegram-канале «Протестный Петербург» сторонники Навального предлагали наносить граффити с призывами бойкотировать выборы на предвыборные плакаты ЦИК. Вскоре соответствующие записи были удалены.

Сам Навальный еще неделю назад упоминал о граффити на плакатах как о части кампании по дискредитации выборов. Оппозиционер принял решение о бойкоте после того, как ЦИК отклонил его заявку на участие в выборах из-за условной судимости по делу «Кировлеса».