Уровень воды в Неве повысился из-за ледяного затора

Ледяной затор повысил уровень воды в Неве в районе проспекте Обуховской Обороны, сообщили в комитете по природопользованию.

Ведомство перевело ледокол «Невская застава» в режим повышенной готовности и переместило судно к Смоленской набережной. Оно начнет работу в случае повышения уровня воды до критической отметки.

Зимой прошлого года в Петербурге наблюдалась похожая ситуация. Тогда уровень воды в Неве повысился из-за поступления льда с Ладожского озера. Благодаря работе ледокола неприятностей удалось избежать.