В Петербурге реконструируют «Дом Долгоруковых» на Васильевском острове

«Дом Долгоруковых» на Васильевском острове реконструируют для нужд Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук, сообщает региональный филиал Главэкспертизы России.

В ходе работ отреставрируют главный фасад здания, проведут внутреннюю перепланировку, сохранив несущие стены и конструкции. Специалисты также восстановят утраченные элементы лестницы и дворовых фасадов лицевого корпуса. На месте старого дворового флигеля возведут новый. Средства на ремонт дома будут выделены из федерального бюджета.

«После завершения всех работ в зданиях будут размещены входная и представительская группы помещений, лабораторные залы, помещения для работы с аппаратурой для полигонных исследований, вычислительный центр, центр сбора информации, кабинеты, конференц-зал, библиотека, административные и иные службы», – рассказали в ведомстве.

Дом Долгоруковых возведен в 1730-1740-е годы неизвестным архитектором. В начале ХХ века в здании размещалась художественная мастерская Льва Дмитриева-Кавказског. В 1907 году дом передали тайному советнику Ивану Горемыкину. Институт получил права на здание в 1970-х годах.