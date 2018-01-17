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Чайку попросили проверить "билетный скандал" в Пулково

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© Фото: Instagram / @vladimmirrr

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Депутаты петербургского ЗакСа выступили против распечатки электронных билетов.

Генерального прокурора России Юрия Чайку попросили проверить законность новых правил в аэропорту Пулково, согласно которым пассажиры обязаны предъявлять распечатанные версии электронных билетов. Соответствующее письмо главе ведомства направили депутаты петербургского ЗакСа от «Справедливой России».

В документе парламентарии отмечают, что посадочный талон сам по себе является документом, подтверждающим наличие билета у пассажира. По мнению эсеров, петербургская прокуратура создает лишь видимость работы, а ее требования к Пулково по распечатке электронных билетов могут повредить работе аэропорта, так как в залах вылета будут скапливаться очереди. Электронный билет же значительно упрощает процесс регистрации на рейс и содержит в себе всю необходимую информацию о пассажире.

История с бумажными билетами началась в октябре 2017 года, когда ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» рассказало о требованиях прокуратуры. Ведомство с 15 января 2018 года обязало пассажиров предъявлять на предполетном досмотре не только паспорт и посадочный талон, но и электронные билеты, распечатанные на бумаге. В назначенный день Пулково объявило о том, что решение по бумажным билетам перенесено на август 2018 года. Сейчас руководство аэропорта пытается найти юридические основания, чтобы избежать создания затруднительных условий для пассажиров.

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