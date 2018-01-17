Цены на европейское вино в России вырастут до 35%

Европейское вино в России подорожает на 35%, сообщает РБК со ссылкой на представителей виноторговых компаний. Особо рост цен коснется недорогой продукции до 700 рублей.
Причиной тому прошлогодний неурожай винограда в Старом Свете. Собеседники издания подчеркивают, что в большинстве винодельческих регионов Европы недобор урожая составил от 20 до 50%, что привело к повышению отгрузочных цен на продукцию.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a
Ранее стало известно, что минимальная цена на коньяк в России может взлететь более чем на треть. В Минсельхозе готовы инициировать повышение цен на напиток уже в 2018 году. Производители поддерживают желание ведомства, так как текущая минимальная цене в размере 371 рубля позволяет легко изготавливать фальсификат.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a