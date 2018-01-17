Цены на европейское вино в России вырастут до 35%

Европейское вино в России подорожает на 35%, сообщает РБК со ссылкой на представителей виноторговых компаний. Особо рост цен коснется недорогой продукции до 700 рублей.

Причиной тому прошлогодний неурожай винограда в Старом Свете. Собеседники издания подчеркивают, что в большинстве винодельческих регионов Европы недобор урожая составил от 20 до 50%, что привело к повышению отгрузочных цен на продукцию.

Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится производство до 80% всего европейского вина.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a

Ранее стало известно, что минимальная цена на коньяк в России может взлететь более чем на треть. В Минсельхозе готовы инициировать повышение цен на напиток уже в 2018 году. Производители поддерживают желание ведомства, так как текущая минимальная цене в размере 371 рубля позволяет легко изготавливать фальсификат.





Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится производство до 80% всего европейского вина



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится производство до 80% всего европейского винаПодробнее на РБК:https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится производство до 80% всего европейского винаПодробнее на РБК:https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a

Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится производство до 80% всего европейского вина



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/17/01/2018/5a5decc89a794709769e713a