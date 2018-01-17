В Петербурге предложили штрафовать за мат во время исполнения гимна

Депутаты ЗакСа одобрили в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушение порядка использования официальных символов города — флага, герба и гимна, сообщает АБН.

Согласно документу, санкции для юридических лиц могут увеличить до 100-150 тыс. рублей, для должностных – до 5-10 тыс. рублей. Штрафы для граждан останутся прежними.

По словам одного из авторов законопроекта Веры Сергеевой, штрафовать будут за мат при исполнении гимна, равно как и за внесения изменений в его текст. К счастью, подобных прецедентов в городе еще не случалось.

Под удар также продолжат попадать коммерческие организации, использующие символы города на печатях и бланках. Неделей ранее за нарушение данных правил пострадала компания ООО «Инженерно-технический центр мониторинга чрезвычайных ситуаций и спецработ». Прокуратура Красногвардейского района выявила, что на печати организации использовался герб России и Петербурга. Теперь предприятию грозит штраф.