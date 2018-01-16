Госдума введет крупные штрафы для продавцов фальшивых билетов на ЧМ-2018

В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за реализацию фальшивых билетов на матчи Чемпионата мира по футболу, сообщают «Известия». Согласно тексту законопроекта, компаниям-нарушителям будет грозить штраф от 1 до 1,5 млн рублей, гражданам – от 50 до 70 тыс. рублей.

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Ранее нижняя палата парламента всерьез рассматривала идею ввести уголовное наказание за продажу фальшивых билетов, однако в МВД сочли эту инициативу нецелесообразной, пояснив, что ее можно применять в рамках действующих статей УК «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство».

Проект поправок в КоАП был разработан министерством спорта в связи с требованиями FIFA, которой Россия гарантировала введение законодательного запрета на перепродажу билетов. На данный момент их можно приобрести только на официальном сайте федерации. Минимальная стоимость прохода на матчи группового этапа для россиян составит 1280 рублей, самый дорогой билет на финал обойдется в 66 тыс. рублей.