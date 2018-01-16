Росстандарт утвердит новый ГОСТ для водки к 2019 году

Росстандарт планирует утвердить новые требования для производства водки в 2019 году, сообщают «Известия». Спиртное будут выпускать по новому специальному ГОСТу, который предъявляет более жесткие требования к сырью напитка.

«Российскую водку доведут до уровня эталона. Готов новый стандарт – он предназначен для напитка с высочайшими показателями. Речь идет о ГОСТе «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Планируется, что он вступит в силу 1 января 2019 года», – сказали в ведомстве.

Производители смогут указывать в названии алкогольного напитка фразу «классическая водка» даже в том случае, если ее не будут изготавливать по новому ГОСТу. Водка нового образца будет содержать на этикетке фразу «Российское качество. Классическая водка. Технические условия».

По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, новый ГОСТ поможет закрепить статус России как родины классического спиртного напитка.

Ранее стало известно, что минимальная цена на коньяк в России может взлететь более чем на треть. В Минсельхозе готовы инициировать повышение цен на напиток уже в 2018 году. Производители поддерживают желание ведомства, так как текущая минимальная цене в размере 371 рубля позволяет легко изготавливать фальсификат.