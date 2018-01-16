В Петербурге 16 декабря будет холодно и ветрено

В Петербурге 12 декабря днем будет стоять облачная с прояснениями погода, говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

«Ветер южный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 гр., в пригородах местами до -13 гр., днем -6...-8 гр. Атмосферное давление будет понижаться», – рассказали в ведомстве.

Спасатели также предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах. Восход солнца будет в 09:45, закат – в 16:32. После захода солнца температура будет понижаться. Ближе к ночи на термометре будет вновь -10 градусов.