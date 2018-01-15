В Петербурге установили урну в виде собаки для уборки за питомцами

Во дворе дома 7-3 по Богатырскому проспекту установили 1,5-метровую деревянную урну в виде собаки для уборки за питомцами, рассказали «Бумаге» авторы проекта – петербуржцы Ирина Бабий, Антон Рубинштейн и Ксения Иванова. Обязательства по обслуживанию новинки взяла на себя администрация МО «Комендантский аэродром».

«Та инфраструктура, которая существует — по факту либо заброшена, либо неудобна для использования: далеко не везде есть специальные пакеты для уборки, часто отсутствуют сами урны. Мы разработали свой дизайн, постарались учесть удобство и заодно привлечь внимание к вопросу уборки», — отмечают авторы проекта.

Они добавили, что время установки получили огромное внимание от жителей района. Кто-то хвалил урну за красоту, но утверждал, что убирать все равно не будут; хозяева животных благодарили и говорили о том, что давно нужно было сделать нечто подобное.