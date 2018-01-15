Традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Петербурге 21 января

В воскресенье, 21 января, в Петербурге пройдет традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. На мероприятие можно прийти в костюме новогоднего «волшебника» и его спутницы или же собрать свой образ самостоятельно при помощи яркой красной шапки, варежек, шарфов и курток.

«Берите с собой колокольчики, дуделки-звонки, термосы-чаи и прочие зимние радости. А еще украсьте гирляндами свой велосипед. На финише парада будет фотосессия — давайте постараемся выглядеть, как в сказке», – отмечают организаторы.

Сбор велосипедистов намечен на 14:30 в Ординарном сквере у станции метро «Петроградская». В 15.00 намечен старт мероприятия. Финиш – на Дворцовой площади. После окончания веломарафона организаторы обещают отогреть всех участников в баре Бримбориум.