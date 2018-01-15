Картина дня: проблемы лидеров «Зенита», пожар на Будапештской и требования Пулково к билетам

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стала ссылка бывших лидеров «Зенита» во вторую команду, Первыми это событие осветили «P1spb.ru» (0:05), «Фонтанка.ру» (10:05) и «Gazeta.SPb» (10:20).

Петербургский клуб не взял на сборы форварда Артема Дзюбу и полузащитника Олега Шатова. Позже стало известно, что оба футболиста переведены в «Зенит-2», где начнут поиски новых команд. По последним данным, Дзюба может оказаться в «Уфе».

Второй заметной темой дня по «Монитору» стал пожар в жилом доме на Бухарестской улице. Первым об этом написали «Водитель Петербурга» (8:40), «Фонтанка» (8:50) и «Мой район» (9:45).

Утром в двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 10 кв.м. Спасатели эвакуировали с вышележащих этажей 15 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар был потушен усилиями 15 огнеборцев.

Третьей важной темой, по данным «Монитора», стало известие о том, что Пулково потребовало от пассажиров распечатывать электронные билеты. Первыми о грядущих изменениях написали «Невские новости» (10:45), «Мой район» (11:00) и «Деловой Петербург» (11:00).

Впрочем, в скором времени аэропорт отложил требование распечатки электронных билетов до 2018 года. До этого времени пассажирам при входе в стерильную зону Пулково, как и прежде, необходимо предъявить два документа: паспорт и посадочный талон.

Самыми оперативными СМИ стали Пятый канал, «Фонтанка» и «Деловой Петербург».