Штрафы за побои могут исключить из Административного кодекса, сообщают «Известия». Правительственная комиссия по профилактике правонарушений попросила МВД и Минюст проработать соответствующую меру.

Для любителей «размахивать руками» предлагают оставить более воспитательные меры — до 15 суток административного ареста до 120 часов обязательных работ. Штраф предлагают оставить только для лиц, не подлежащих вышеуказанным наказаниям – инвалидам I и II групп, больным с заразными инфекциями.

В пресс-центре МВД также добавили, что ведомство прорабатывает вопрос об отмене судмедэкспертизы при административных делах о побоях. Речь идет не о первоначальной фиксации побоев в травмпункте, а об экспертизе, которую правоохранители назначают в процессе расследования.

Под побоями понимаются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья. Как уголовное преступление побои квалифицируют, если они нанесены повторно, а также «из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».