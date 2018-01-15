Гендиректор «Комсомольской правды в Петербурге» покидает пост из-за окончания контракта

Генеральный директор «Комсомольской правды в Петербурге» Анна Упрямцева-Алексинская покидает свой пост из-за окончания срока действия контракта, рассказала «Санкт-Петербург.ру» директор по управлению региональной сетью «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева.

Ее место займет топ-менеджер издательской группы «Западная пресса» (в нее входит «Комсомольская правда в Калининграде», прим.ред.) Иван Власов, ранее успешно запустивший филиал РБК в самом западном регионе России. Он приступит к своим обязанностям со следующей недели.

Упрямцева-Алексинская возглавляла «Комсомольскую правду в Петербурге» с 2016 года. В руководстве издательского дома подчеркивают, что благодарны ей за проделанную работу, так как за два года издание сумело укрепить свои позиции в городе на Неве.

Ранее стало известно, что главным редактором издания стала Светлана Левинтас. С апреля 2017 года она заведовала редакционной политикой федерального телеканала Life, до этого возглавляла канал Life78 в Петербурге.