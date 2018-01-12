В Петербурге инвалидов будут возить до бани на такси

Инвалидов и ветеранов войны будут возить до бани на социальном такси. Соответствующий законопроект 12 января одобрил комитет по законодательству.

«Во многих районах нашего города до сих пор существуют дома, в которых нет ванн. В связи с этим жители вынуждены пользоваться услугами общественных бань. Порой, добраться до них бывает затруднительно. Поэтому мы предлагаем включить общественные бани в перечень социально значимых объектов, до которых можно доехать на социальном такси за счет бюджета», – сказал глава комитета Денис Четырбок.

Согласно тексту законопроекта, на данный момент инвалиды имеют право доехать на социальном такси за полцены до аэропортов, вокзалов, культурных учреждений, кладбищ и санаториев.