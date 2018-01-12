В России впервые приобрели электростанции для майнинга криптовалют

Бизнесмен Алексей Колесник впервые в России приобрел у компании «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие электростанции для майнинга криптовалют, сообщает «Коммерсантъ». Кизеловская ГРЭС в Пермском крае и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии обошлись предпринимателю в 160 млн рублей.

«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната. Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем», – сказал Колесник.

Ранее стало известно, что Telegram создаст собственную криптовалюту Gram и проведет крупнейшее ICO в истории TON (Telegram Open Network). Собственная криптовалюта позволит владельцу сервиса Павлу Дурову получить независимость от правительств и банков и монетизировать мессенджер. Система платежей будет работать прямо внутри Telegram, а TON обеспечит безопасность между всеми пользовательскими операциями.

