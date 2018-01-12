На бутылки с алкоголем предложили добавить страшные картинки

Бутылки с алкоголем могут обзавестись страшными картинками, по аналогии с сигаретными пачками, сообщает «Лента.ру». С соответствующей инициативой руководство федерального проекта «Трезвая Россия» обратилось в Минздрав.

Активисты считают, что существующих надписей о вреде чрезмерного потребления спиртных напитков недостаточно. Как отмечает руководитель проекта Султан Хамзаев, фотографии пораженного алкоголем мозга, сердца или печени будут стимулировать россиян бережнее относиться к своему здоровью.

В настоящее время пугающие картинки печатаются на сигаретных пачках. С ноября 2017 года изображение с предупреждением о вреде курения занимает не менее 50% площади пачки и размещается на двух ее сторонах.