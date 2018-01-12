Тепло вернулось в 102 дома Невского района

Восстановительные бригады ГУП «ТЭК СПб» вернули горячую воду в 102 дома, расположенных в окрестностях улицы Седова, сообщает официальный сайт организации.

Дефект на трубопроводе диаметром 600 мм у дома 97/1 по улице Седова был обнаружен 11 января в 12:20. На место происшествия прибыли две бригады, которые сумели устранить неисправность за девять часов вместо нормативных двадцати.

На время ремонта коммунальщики ограничили подачу тепла в 102 жилых зданиях Невского района. Горячая вода в домах не отключалась. Она подавалась потребителям по резервной схеме.

Ранее специалисты «Теплосети» сообщили, что тепло и горячая вода вернулись в 72 здания на улице Белы Куна. Дефект на подающем и обратном трубопроводе устранили 11 января в десятом часу вечера.