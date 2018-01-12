В Петербурге 12 января будет небольшой снег и холодный ветер

В Северной столице 12 января будет идти небольшой снег, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Ночью и утром местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный 1-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 гр., днем -3...-5 гр. Атмосферное давление будет повышаться», – рассказали представители ведомства.
На дорогах местами гололедица. МЧС рекомендует водителям ездить с противотуманными фонарями и соблюдать скоростной режим. Восход солнца ожидается в 09:51, закат – в 16:23. После заката температура воздуха существенно не изменится.