Апрель 2017-го стал самым дождливым в Петербурге за 136 лет

Одним из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений в Северной столице оказался апрель 2017 года, рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Норматив по осадкам в этом месяце был превышен на 263%. Это абсолютный рекорд с 1881 года. Также синоптики подчеркнули, что весь прошлый год стал одним из самых дождливых. Он занял четвертое место после 2016, 2012 и 2003 годов.

Зима же, наоборот, оказалась аномально теплой. В декабре среднемесячная температура была на 5 градусов выше среднемноголетних значений.