Россияне увеличили траты на новогодние сладости, сообщает Центр исследований кондитерского рынка. В среднем жители страны потратили на вкусности в конце 2017 года около 650 рублей, что почти на 20% больше аналогичных предновогодних трат в конце 2016 года – 545,9 рубля.

По данным организации, рост цен на кондитерские изделия в течение прошлого года был незначительным и не превышал показателей продовольственной инфляции. Это говорит о том, что потребительские предпочтения россиян сместились в пользу более дорогой продукции. Специалисты центра подчеркивают, что наиболее популярны перед Новым годом были шоколад, шоколадные конфеты и различные подарочные наборы.