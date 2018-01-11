Картина дня: от трансферов «Зенита» до ремонта станции метро «Технологический институт»

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стала трансферная кампания «Зенита», который предложил обмен футболистами «Арсеналу». Первыми это событие осветили «Фонтанка» (9:55), «Деловой Петербург» (10:35) и «Gazeta.SPb» (13:05).

Петербургский клуб хочет заполучить лидера обороны «канониров» Максима Беляева. Сине-бело-голубые с доплатой обменять игрока на Ивана Новосельцева. Также наставник команды Роберто Манчини хочет избавиться от форварда Артема Дзюбы, вратаря Юрия Лодыгина, а также полузащитника Олега Шатова.

Второй заметной темой дня, согласно «Монитору», стало ДТП с полицейским в поселке имени Тельмана. Первым об этом написали «Водитель Петербурга» (8:40), «Фонтанка» (8:50) и «Мой район» (9:45).

Правоохранитель рассказал, что в одиннадцатом часу вечера ехал в сторону Ям-Ижоры. Внезапно под его машину попал пешеход. Водитель немедленно вызвал на место происшествия сотрудников «скорой помощи» и ГИБДД, после чего оказал первую помощь пострадавшему. Прибывшие на место медики выяснили, что пострадавший был нетрезв.

Третьей важной темой, по данным «Монитора», стало решение по замене всех эскалаторов на станции метро «Технологический институт». Первыми о грядущем ремонте написали «Питерец» (11:55), «Деловой Петербург» (14:30) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:00).

Три существующих эскалатора заменят на четыре новых типа КТП-V, разработанных «Метростроем». Также на станции проведут капитальный ремонт основной обделки наклонного хода и натяжной камеры, заменят инженерные сети и системы, в том числе водоотводящие зонты. Средства будут выделены из бюджета Петербурга.

Самыми оперативными СМИ стали Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Невские новости».