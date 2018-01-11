В Московском парке Победы открыли гигантский каток

В парке Победы открылся огромный каток, площадь которого достигает 7,5 тыс. квадратных метров. В будни он работает с 13:00 до 23:00, в выходные дни – с 10:00 до 23:00.

Вход для взрослых посетителей стоит в 250 рублей, для детей – в 150 рублей; в выходные билеты можно приобрести за 150–300 рублей. Прокат коньков обойдется 200 рублей.

Ранее портал "Санкт-Петербург.ру" составил рейтинг лучших крытых катков в Петербурге, где можно не только встать на коньки, но и научиться керлингу.