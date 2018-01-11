В продажу поступят 30 тысяч единых проездных для Москвы и Петербурга

В 2018 году в продажу поступит 30 тыс. единых проездных билетов для общественного транспорта двух столиц, сообщили АБН в комитете по транспорту Петербурга.

Из них 20 тыс. будут с московским дизайном и 10 тыс. с петербургским. В прошлом году ситуация была аналогичной. При этом у петербуржцев такие проездные пользовались большей популярностью, нежели у москвичей.

Так, по единым проездным, приобретенным в Петербурге, ежемесячно совершается более 80 тыс. поездок по Москве. Такие же проездные, купленные в столице, каждый месяц используют в городе на Неве примерно 13 тыс. раз.

Тестовый тираж карт «Подорожник-Тройка» поступил в продажу в столицах 2 июня 2017 года. Первая партия в тысячу экземпляров разошлась за 5 дней. Стоимость одной карты – 60 рублей. Проход пассажиров п проездному осуществляется через турникеты № 2 и 3.