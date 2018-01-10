Дорожники Петербурга вывезли с улиц в январе почти цистерну снега

В первые дни января с улиц Северной столицы дорожники вывезли 50,5 тыс. кубометров снега, что равняется объему железнодорожной цистерны, сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

Самой снежной сменой стала ночь с 7 на 8 января. В некоторых районах выпало свыше 10 см осадков. На борьбу со снегом вышли 800 спецмашин.

В комитете отмечают, что с начала года работники ручной уборки отработали около 10 тыс. смен, на дорожных рабочих, связанных с техникой, пришлось 9 тыс. смен.

Ранее активисты из «Петербургского гражданина» провели опрос о качестве уборки снега. Почти половина жителей города назвали работу дорожников неудовлетворительной.

