В Петербурге за год украли рекордное количество крышек люков

В 2017 году в Северной столице зафиксировали рекордное количество случаев пропажи люков, сообщает «Водоканал Петербурга». По данным организации, в 2017 году злоумышленники украли 640 люков, в то время как в 2016 – всего 387.

Лидерами по количеству краж по-прежнему остается Невский и Колпинский районы — 259 и 121 украденная крышка. «Бронзу» завоевал Красносельский район, где утащили 78 люков. Однако в городе есть места, где за весь год не пропало ни одной крышки – это Цетральный, Василеостровский, Петроградский, Кронштадтский и Курортный районы.

В ГУП считают, что к росту краж привела «непростая ситуация в стране» и желание заработать «легкие деньги». По словам заместителя начальника Службы по контролю оперативной информации Ситуационного центра «Водоканала» Валерия Баринова, риск быть пойманным при похищении люка крайне невелик.

«Риск быть пойманными – невелик, ведь кражи совершаются ночью, пока все спят. Кроме того, сбыть украденное очень просто – металлолом ценится высоко», – сказал Баринов. Также в организации подчеркнули, что похитители крышек не только наносят материальный ущерб, но и создают потенциальную опасность для здоровья и жизни людей.

В ГУП «ТЭК» сообщили, что в течение прошлого года в Петербурге пропало 230 люков, принадлежащих организации. Общий ущерб составил около 2 млн 580 тыс. рублей. В 2016 году организация зафиксировала всего 27 краж. Лидером рейтинга, как и в случае с «Водоканалом», остается Невский район – 58 случаев краж.