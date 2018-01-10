В Петербурге построят вертолетоносцы для ВМФ России

В 2020 году на петербургском заводе «Северная верфь» начнут строить отечественные вертолетоносцы, сообщает ТАСС. Соответствующее соглашение Минобороны России заключило с «Объединенной судостроительной корпорацией».
Строительство головного корабля планируют начать в 2020 году, его поставка флоту намечена на 2024 год. Второй – серийный вертолетоносец – будут производить с 2022 по 2026 годы.
Вертолетоносцы оснастят дизель-газотурбинной установкой, основу авиагруппы составят вертолеты Ка-52К. После строительства вертолетоносцев на предприятии займутся выпуском атомных эсминцев типа «Лидер».