Вход на станцию метро "Горьковская" ограничили до 9 марта

С 10 января по 9 марта из-за капитального ремонта эскалатора изменится режим работы станции метро «Горьковская», сообщает официальный сайт петербургской подземки.

В рабочие дни на станцию нельзя будет попасть с 8:10 до 9:50. С 17:00 до 19:00 вход на «Горьковскую» будет ограничен. В связи с этим метрополитен просит пассажиров заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в новогоднюю и рождественскую ночь петербургская подземка перевезла более 250 тыс. пассажиров. Основная доля в этих перевозках пришлась на Новый год, когда услугами метро воспользовались более 234 тыс. человек.