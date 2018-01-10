Умер народный артист России Михаил Державин

Ведущий актер московского Театра сатиры Михаил Державин скончался в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе театра. По данным РИА «Новости», в последние годы артист тяжело болел. От какого именно недуга страдал актер, не разглашается. О дате прощания и месте похорон сообщат в ближайшее время.

Державин родился в Москве в 1936 году. В 1954 он поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола. В 1969 году он перешел в Театр сатиры, где работал до последних дней. Артист известен по ролям Велосипедкина в «Бане» Маяковского, Телятева в «Бешеных деньгах» Островского, Скалозуба в «Горе от ума» Достоевского и Елисеева в «Банкете» Арканова и Горина.

В кино Державин запомнился по комедиям Анатолия Эйрамджана: «Бабник», «Жених из Майами», «Импотент», «Моя морячка», «Третий не лишний» и «Ночной визит». Также он был участником телепередачи «Кабачок «13 стульев». Роль пана Ведущего принесла артисту всесоюзную славу.