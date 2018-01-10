  • 10 Январь 2018
USD 11.01.2018 56.8734 -0.1729
USD ММВБ 19:17 56.9617  
EUR 11.01.2018 67.8841 -0.3262
EUR ММВБ 19:17 68.2141  
Нефть($) 10.01.2018 69.04 +0.36
Нефть(p) 10.01.2018 3926.54 +8.60

Умер народный артист России Михаил Державин

Автор:


© Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Темы дня

Актер театра и кино скончался на 82 году жизни.

Ведущий актер московского Театра сатиры Михаил Державин скончался в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе театра. По данным РИА «Новости», в последние годы артист тяжело болел. От какого именно недуга страдал актер, не разглашается. О дате прощания и месте похорон сообщат в ближайшее время.

Державин родился в Москве в 1936 году. В 1954 он поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола. В 1969 году он перешел в Театр сатиры, где работал до последних дней. Артист известен по ролям Велосипедкина в «Бане» Маяковского, Телятева в «Бешеных деньгах» Островского, Скалозуба в «Горе от ума» Достоевского и Елисеева в «Банкете» Арканова и Горина.

В кино Державин запомнился по комедиям Анатолия Эйрамджана: «Бабник», «Жених из Майами», «Импотент», «Моя морячка», «Третий не лишний» и «Ночной визит». Также он был участником телепередачи «Кабачок «13 стульев». Роль пана Ведущего принесла артисту всесоюзную славу.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге

    Северная столица — идеальное место, что справить рождественские праздники. Однако холод и ветер делают свое дело, после чего хочется уюта и тепла. Мы нашли для вас самые гроговые и глинтвейные места в Петербурге, в которые непременно захочется вернуться.

    читать далее →

    Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге

    Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!

    читать далее →

    Не спать! Семь необычных кофеен Петербурга

    В пасмурную осеннюю погоду многих из нас постоянно клонит в сон. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, в каких кофейнях Северной столицы приятнее всего освобождаться от оков Морфея.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram