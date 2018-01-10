Россияне потратили на покупки в новогодние праздники 920 млрд рублей

Более 920 млрд рублей потратили россияне в новогодние праздники, сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Чаще всего жители приобретали бытовую технику и электронику, ювелирные украшения и верхнюю одежду.

В интернете, где россияне потратили всего 23 млрд рублей, охотнее всего покупали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, товары для дома и мебель. В новогоднюю ночь покупки онлайн совершили порядка семи млн человек. Общая сумма новогодних трат превысила показатели аналогичного периода 2017 года на 7% (860 млрд рублей). Совокупная сумма расходов интернете повысилась на 22%.

Ранее жители страны назвали главных врагов России. Среди них США, Украина, Евросоюз и бывшие республики СССР. Меньше всего бед, по мнению россиян, приносят террористы, страны Дальнего Востока и коррупция.

