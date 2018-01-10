Россияне назвали главных врагов страны

Более половины россиян считают, что у России есть враги, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра». Главным недоброжелателем назвали США, так считают более 68% опрошенных. Следом расположились Украина (29%), Евросоюз (14%) и бывшие республики СССР (10%). Запрещенную в стране террористическую группировку «Исламское государство» опасается лишь 5% респондентов.

Меньше всего вреда России, по мнению жителей, приносят террористы, страны Дальнего Востока и коррупция (3%). Некоторые опрошенные посчитали «безобидным» врагом оппозиционного политика Алексея Навального (2%). Менее 1% населения назвали врагами чеченских боевиков, «русофобов/ западников», главу государства Владимира Путина, а также либералов и сионистов.

Социологи отмечают, что доля тех, кто считает, что у России есть враги, оказалась минимальной с 2012 года. Всего 23% россиян убеждены, что «страна окружена врагами со всех сторон». В противовес им выступает 21% населения, который считает, что самый опасный враг находится внутри страны.