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В Петербурге 10 января будет мокрый снег и сильный ветер

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© Фото: Наталья Глебова / страница «ВКонтакте»

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На дорогах ожидают сложную обстановку из-за гололедицы.

В Петербурге 10 января будет мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

«Ночью и утром местами слабый снег, мокрый снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем -1...+1 гр. Атмосферное давление будет меняться мало», – рассказали в ведомстве.

На дорогах ожидают сложную обстановку из-за гололедицы. МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД.

Восход солнца будет в 09:53, закат – в 16:19. После заката температура воздуха существенно не изменится.

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