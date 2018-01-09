Uber запустит летающее такси в 2020 году

На выставке в Лас-Вегасе представили модель электрического пассажирского самолета с вертикальным взлетом и посадкой, созданной для Uber. По слухам, полномасштабный прототип летающего такси уже проходит испытания, однако его не показывают широкой публике.

Кабина спроектирована для перевозки до пяти пассажиров одновременно. Люди, тестировавшие «самолет», назвали поездку на нем расслабляющей и комфортной. Массовое тестирование летающего такси начнется уже в 2020 году в Дубае и Далласе.

Предполагается, что стоимость поездки будет сопоставима с тарифом UberX — $1,32 за милю. В 2023 году воздушное такси планируют полностью внедрить в систему общественного транспорта.