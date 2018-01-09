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Картина дня: достижения петербургского метро в Новый год и атака беспилотников на Хмеймим

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Темы дня

Сколько человек перевез метрополитен в новогодние праздники, как в Кремле отреагировали на атаку беспилотников в Сирии и почему ректора университета имени Бонч-Бруевича держат под стражей.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало количество пассажиров, перевезенных петербургским метро в новогодние праздники. Первыми это событие осветили «Деловой Петербург» (11:00), «Gazeta.SPb» (11:10) и «Аргументы и факты в Петербурге» (11:10).

В праздничные ночи метрополитен Петербурга перевез почти 250 тыс. пассажиров. Основная доля в этих перевозках пришлась на новогоднюю ночь, когда станциями подземки воспользовались более 234 тыс. человек. В Рождество показатели были куда скромнее - всего 16 тыс. петербуржцев.

Второй заметной темой дня, по «Монитору», стала реакция Кремля на атаку беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Первым об этом написал Пятый канал (12:05), «Фонтанка» (12:25) и «Деловой Петербург» (12:55).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся, заявил, что российские военные обладают всеми возможностями для борьбы с террористами. По его словам, глава государства, заявляя о отводе войск из Сирии, отдавал себе отчет, что вылазки террористов могут продолжиться.

Третьей важной темой, по данным «Монитора», решение Горсуда по ректору СПбГУТ Сергею Бачевскому. Об этом быстрее всех сообщили «Фонтанка.ру» (16:25), «Санкт-Петербург.ру» (16:45) и «Закс.ру» (17:10).

Горсуд признал законным решение Невского суда Петербурга, отстранившего до 4 февраля Сергея Бачевского от должности ректора университета имени Бонч-Бруевича. Уголовное дело в отношении ректора СПбГУТ было возбуждено 4 мая. Следствие считает, что с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым, нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей.

Самыми оперативными СМИ стали Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Невские новости».

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