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В Минобороны планируют создать группы для борьбы с беспилотниками

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Twitter / Минобороны России

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Универсального средства против дронов пока не изобрела ни одна страна.

В Минобороны задумались о создании групп спецназначения для борьбы с беспилотниками на особо охраняемых объектах, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Сергея Меликова.

«Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами», – сказал Меликов.

По его словам, для защиты важных государственных объектов может быть размещено специальное оборудование для борьбы с дронами. Сейчас ведется поиск универсального решения, способного распознавать беспилотники любого типа и эффективно им противодействовать. Несколько образцов такой техники уже проходят опытную эксплуатацию, однако пока они не соответветствуют всем предъявляемым требованиям.

В ночь на 6 января российские военные в Сирии перехватили 13 беспилотников, запущенных боевиками. Часть дронов была посажена с помощью комплексов РЭБ, а часть уничтожена ПВО. По данным Минобороны, бесплотники использовали современные технологии, ранее недоступные террористам. Они были оснащены спутниковыми навигационными системами и системами управления большего радиуса действия.

Ведомство опубликовало фотографии одного из дронов, который удалось перехватить при нападении. Это радиоуправляемый самолет с компактным двигателем внутреннего сгорания и размахом крыльев не менее трех метров. Его фюзеляж перемотан изолентой с надписями на арабском языке.

По предварительным данным, атаку на авиабазу Хмеймим организовали не боевики «Исламского государства». По сведениям газеты «Коммерсант», это дело рук исламистской организации «Архар аш-Шам», которая выступает против лидера Сирии Башара Асада. Даная группировка насчитывает около 20 тысяч человек, ранее она применяла дроны против сирийских военных.

 

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