Более 350 пассажиров не могут вылететь из Пулково во Вьетнам

Более 350 пассажиров авиакомпании Pegas Fly не могут вылететь из Пулково во Вьетнам более 12 часов. Самолет задерживается из-за технической неисправности. Туристы ждут вылета рейса IK 2785 в Нячанг с полуночи.

Очевидцы рассказывают, что вечером 7 января лайнер прилетел в Петербург с поломкой. В Пулково отремонтировать неисправность оказалось невозможно.

Сейчас в электронном табло аэропорта рейс значится задержанным. Туристы жалуются, что за те часы, что они провели в теминале, их покормили всего один раз.