Навальный пожаловался на слежку в Петербурге

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас вместе с женой находится в Петербурге, рассказал в своем Twitter, что за ним второй день следят неизвестные.

«Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. Неприемлемо!», – написал оппозиционер.

По словам Навального, руководители людей, которые осуществляют слежку, должны соблюдать трудовое законодательство и хотя бы менять наблюдателей. Также политик добавил, что в прекрасной России будущего слежка будет вестись по всем правилам.

Ранее ЦИК отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты страны, так как он имеет судимость по делу о «Кировлесе». После этого решения оппозиционер призвал бойкотировать выборы.

«Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал», – сказал оппозиционер, добавив, что его штабы по всей стране теперь превратятся в «штабы избирательной забастовки».

Навальный объявил о своем намерении выдвинуться на пост президента России еще в декабре 2016 года. Спустя год он опубликовал подробную предвыборную программу. В ней политик заявил, что в случае своего избрания постепенно поднимет минимальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей, введет прогрессивный налог на роскошь, создаст независимую структуру по борьбе с коррупцией, будет бороться с государственными монополиями и вернет независимую судебную систему.