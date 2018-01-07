Путин встретил Рождество в Петербурге

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где некогда крестили его отца, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства поставил свечку и слушал службу вместе со всеми прихожанами. Затем российский лидер поздравил всех россиян с праздником.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», – сказал Путин.

По завершении службы глава государства подарил храму двухрядную икону, датированную серединой XIX века, содержащую изображения «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, Архангела Михаила, Космы и других почитаемых церковью.

Церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы заложили в 1734 году по велению императрицы Анны Иоанновны. Здание было возведено в стиле петербургского барокко с использованием элементов древнерусской архитектуры. После революции храм был закрыт, а в 1980 году в его стенах расположился метеорологический музей. Епархии удалось возвратить одну из старейших церквей города в 1994 году.