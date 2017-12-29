Больше половины петербуржцев останутся в городе на новогодние праздники

Больше половины жителей города не Неве останутся дома на новогодние праздники, сообщили в Центре социологических и интернет-исследований СПбГУ.

— Три четверти петербуржцев собираются провести новогоднюю ночь в городе, десятая часть выедет в пригород, в Ленобласть, чуть более 6% — в другие регионы России и только 3,6% будут праздновать за границей, — подчеркнула профессор СПбГУ Вера Минина.

Согласно данным опроса, почти 60% людей в возрасте от 18 до 29 лет и от 40 до 49 лет вообще не планируют выходить из дома.

Социологи также выяснили, что более половины молодых петербуржцев загадывают желания на Новый год, в то время как пожилые горожане старше 60 лет признаются, что уже не верят в чудеса. При этом каждый пятый участник исследования говорил, что любит праздничные традиции и принес домой натуральную елку.