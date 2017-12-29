  • 30 Декабрь 2017
USD 30.12.2017 57.6002 +-0.0289
USD ММВБ 00:05 57.6163  
EUR 30.12.2017 68.8668 +0.0807
EUR ММВБ 00:05 69.2369  
Нефть($) 29.12.2017 66.48 0.18
Нефть(p) 29.12.2017 3829.26 +8.45

Россия и США построят станцию на орбите Луны

Автор:


© Фото: Пресс-служба NASA

Темы дня

Наша страна разработает и изготовит для станции шлюзовой модуль.

Главным событием года в космонавтике признали соглашение России и США о совместном строительстве станции на орбите Луны, сообщают «Известия». Название проекта символично: Deep Space Gateway — «Ворота в дальний космос».

Наша страна разработает и изготовит шлюзовой модуль, который позволит космонавтам проводить эксперименты и ремонтные работы на поверхности окололунной станции. Шлюзы и стыковочные узлы будут производить по отечественным стандартам.

Американцы же построят несколько модулей станции. Европа, Канада и Япония внесут свой вклад роботизированными манипуляторами и кораблями снабжения. Вместе с тем, Россия ускорит разработку новой отечественной ракеты среднего класса «Союз-5» для пилотируемых полетов на околоземную орбиту. Ее также будут использовать как элемент сверхтяжелой ракеты для отправки россиян к Луне, а со временем и к Марсу.

Старт сборки станции намечен на середину 2020 года. В первое время она будет принимать кратковременные экспедиции. Затем станцию предполагают использовать для регулярных высадок людей на Луну. По словам экспертов, это потребует дальнейшего наращивания возможностей Deep Space Gateway.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram