Россия и США построят станцию на орбите Луны

Главным событием года в космонавтике признали соглашение России и США о совместном строительстве станции на орбите Луны, сообщают «Известия». Название проекта символично: Deep Space Gateway — «Ворота в дальний космос».

Наша страна разработает и изготовит шлюзовой модуль, который позволит космонавтам проводить эксперименты и ремонтные работы на поверхности окололунной станции. Шлюзы и стыковочные узлы будут производить по отечественным стандартам.

Американцы же построят несколько модулей станции. Европа, Канада и Япония внесут свой вклад роботизированными манипуляторами и кораблями снабжения. Вместе с тем, Россия ускорит разработку новой отечественной ракеты среднего класса «Союз-5» для пилотируемых полетов на околоземную орбиту. Ее также будут использовать как элемент сверхтяжелой ракеты для отправки россиян к Луне, а со временем и к Марсу.

Старт сборки станции намечен на середину 2020 года. В первое время она будет принимать кратковременные экспедиции. Затем станцию предполагают использовать для регулярных высадок людей на Луну. По словам экспертов, это потребует дальнейшего наращивания возможностей Deep Space Gateway.