Картина дня: последствия теракта, задымление в метро и арест водителя «Рэндж Ровера»

Каково количество пострадавших при взрыве в «Перекрестке», что произошло на «Горьковской» и на какой срок арестовали водителя «Рэндж Ровера».

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стал арест мужчины, изрезавшего водителя школьного автобуса. Первыми об этом написали «Фонтанка» (18:25), «47 News» (18:35) и Пятый канал (18:35).

Суд арестовал водителя «Рэндж Ровера» на два месяца. Ализаде Мустафаеву предъявили обвинения по статьям «Покушение на убийство» и «Хулиганство». Мужчина признал свою вину и через адвоката попросил заключить его под домашний арест или выпустить под залог.

Дорожный конфликт случился вечером 25 декабря на Октябрьской набережной. Мустафаеву, подрезавшему водителя школьного автобуса, не понравилось замечание на этот счет. В итоге водитель «Рендж Ровера» восемь раз ударил оппонента ножом на глазах у 24 детей, возвращавшихся в Кировск с экскурсии.

Второй заметной темой дня, по версии «Монитора», стало увеличение числа пострадавших при взрыве в «Перекрестке». Первыми об этом написали «Невские новости» (11:00), «Деловой Петербург» (11:15) и «47 news» (11:25).

По словам вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, число пострадавших при взрыве возросло до 18 человек. Прошлой ночью за медицинской помощью после теракта обратились еще четыре петербуржца. Трое из них были оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы.

Третьей важной темой, по данным «Монитора», стало задымление на «Горьковской» и «Невском проспекте». О случившемся первыми написали «Фонтанка.ру» (15:00), «Информационный портал Петербурга» (15:00) и «Мой район» (15:05).

В метрополитене рассказали, что станции были закрыты из-за внешнего задымления. В ремонтируемой шахте на Марсовом поле загорелся мусор. Когда пожарные приехали на место происшествия, сотрудники подземки уже справились с пожаром. Дым, попавший в тоннели, рассеялся после включения дополнительной вентиляции.

Самыми оперативными СМИ стали Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».