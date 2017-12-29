«Метрострой» построит верфь для супертанкеров в Петербурге

«Северная верфь» и «Метрострой» подписали контракт на строительство верфи для супертанкеров. Новый комплекс позволит заводу строить крупнотоннажные суда и корабли массой до 25 тысяч тонн – фрегаты нового поколения, нефтеналивные танкеры, десантные корабли и газовозы.

Строительство суперверфи будет финансироваться за счет федеральной целевой программы и средств Объединенной судостроительной корпорации. Оно оценивается в 6 млрд 53 млн рублей. На данный момент сотрудники «Метростроя» обустраивают строительный городок, проводят пробное бурение кустов свай. Строительство верфи планируют завершить в начале 2019 года.

«Метрострой» победил в конкурсе на первый этап строительства суперверфи в конце октября. Компания набрала 92,76 баллов из 100, предложив выполнить работы за 6 млрд рублей. Помимо цены, учитывались финансовые показатели предприятия, наличие необходимого оборудования и опыт исполнения аналогичных заказов.

Проект возведения верфи предполагает четыре этапа. На первом будет необходимо до 3 декабря 2018 года построить на Корабельной улице стапельные площадки с крановым оборудованием для создания корпусов судов длиной до 250 метров, а также несколько других помещений.