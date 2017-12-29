В петербургском океанариуме поселятся бычерылые скаты

Четыре морских ската из Шри-Ланки уверенно прошли пограничный контроль в Пулково, сообщает управление Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти. В ходе ветеринарного контроля специалисты не выявили никаких нарушений и подтвердили, что животные здоровы.

В ближайшее время бычерылые скаты поселятся в петербургском океанариуме. Как сообщает «Фонтанка», животным предстоит карантин, после чего их переселят в открытый аквариум. На данный момент в океанариуме обитают 13 скатов – три морских и два пресноводных вида.